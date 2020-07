Volkswagen Tiguan - Il restyling in Italia con prezzi a partire da 31.150 euro (Di venerdì 17 luglio 2020) La Volkswagen ha aperto gli ordini per il restyling della Tiguan in Italia. La Suv sarà disponibile a partire da 31.150 euro e le prime consegne sono previste per il mese di ottobre. Nel nostro Paese saranno proposti al lancio tre allestimenti e quattro motorizzazioni: si tratta delle versioni Life, Elegance ed R-Line e dei propulsori 1.5 TSI da 130 e 150 CV e 2.0 TDI da 122 e 150 CV, con le due varianti più potenti acquistabili anche con trazione integrale 4Motion. In un secondo tempo, si aggiungeranno a listino il 2.0 TDI da 200 CV, la versione R 2.0 TSI da 320 CV e la eHybrid plug-in da 245 CV.Le dotazioni ai vari livelli. L'allestimento di accesso Life offre di serie il cruise control adattivo, il Lane Assist, il Front Assist, il Side Assist Plus, i ... Leggi su quattroruote

