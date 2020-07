“Vogliamo riforme vere”. La Germania ricatta l’italia: o si fa come dicono loro o niente soldi (Di venerdì 17 luglio 2020) Il presidente dei “saggi” che consigliano il governo Merkel in materia economica e direttore dell’Istituto Eucken, Lars Feld, prevede già che il Recovery Fund sbandierato da Conte, con chili di fantamiliardi, in realtà verrà ridimensionato, addirittura di un terzo. Solo Conte ci aveva creduto al fatto che l’Europa avrebbe regalato soldi all’Italia. Ma non è tutto, a Lars Feld, la “madre di tutte le riforme”, ossia il decreto Semplificazioni del governo Conte, non lo convince affatto. Secondo lui è prevedibile che non solo i “frugali”, ma che anche Merkel e altri Paesi insisteranno al vertice Ue per ottenere riforme vere in cambio del Recovery Fund. Tradotto? I famosi vincoli che invece Conte continua a dire che non ci sono. Torniamo al ... Leggi su ilparagone

borghi_claudio : @giordanofiocca Guardi che 'fare riforme' non vuole dire ASSOLUTAMENTE NULLA. Ogni cambiamento è una riforma e ci s… - BastaGab : Trattare con un mezzi dittatore perché non vogliamo fare riforme strutturali Sto Paese è sempre piu allo sbando ma… - GandalfRosso : #Autostrade: la destra (2008) stende un contratto raffazzonato, la 'sinistra'(??) statalizza in modo raffazzonato.… - SovranitaLavoro : #BagnaiHaParlatoPerMe Il tema della fiducia nei riguardi dei nostri elettori tocca anche un altro punto, che è quel… - andreacasano : @Miti_Vigliero @mattiafeltri @LaStampa Mi pare scontato. Ma tanto noi italiani non vogliamo le riforme. Noi vogliam… -