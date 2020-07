Virus, nel Lazio 14 nuovi casi. Ma 13 sono arrivati dall'estero (Di venerdì 17 luglio 2020) Senza i casi di importazione, vale a dire pazienti arrivati dall'estero, il Lazio sarebbe vicino a quota zero contagi, con un solo infetto oggi. Il bilancio finale è di 14 contagiati, di cui 13 giunti ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Virus nel Come Washington ha esportato il virus nel mondo Internazionale Coronavirus, Liguria: nuovo cluster nel savonese. Parla Toti. “Coinvolte circa dieci località, in corso indagini epidemiologiche”

“Oggi nel bollettino risultano due i casi positivi e 21 casi in ... L’obiettivo di tutti è infatti quello di circoscrivere il virus. Un’attività di vigilanza che si accompagna alla ripresa delle ...

Coronavirus, Bollettino giornaliero: 233 nuovi positivi, 11 i morti. Guariti +237.

Questo indica che "la trasmissione nel nostro paese è stata sostanzialmente stazionaria ... I pazienti stanno tutti bene, ma questo conferma che la circolazione del virus c'è ancora", ha detto Toti.

