Virus, allarme a Ostia: positivo il dipendente del Bangladesh di uno stabilimento balneare: tamponi a tappeto (Di venerdì 17 luglio 2020) allarme a Ostia: il dipenente del bar-ristorante di uno stabilimento balneare è stato trovato positivo. Si tratta di un uomo del Bangladesh, che lavora in cucina. Aveva problemi di salute (ma... Leggi su ilmessaggero

Coronavirus, nuovo allarme a Barcellona: "State a casa"

Ieri l’annuncio di un record di nuovi casi di coronavirus in Spagna: nelle ultime 24 ore erano stati registrati altri 580 contagi, mai così tanti in oltre due… Leggi ...

Nuovi focolai di coronavirus, allarme a Savona: 18 positivi in un ristorante

Allarme focolaio a Savona, Un nuovo cluster di Covid19 è stato individuato in un ristorante. Lo ha confermato il governatore Giovanni Toti. "Il cluster comporta un nuovo numero di persone positive - h ...

