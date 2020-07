Virginia Raggi paparazzata al mare con la sua famiglia (Di venerdì 17 luglio 2020) La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata pizzicata dal settimanale “Gente”, in spiaggia e sfodera le sue armi di seduzione in costume e voglia di tintarella integrale sulla schiena. Nelle foto esclusive del settimanale la sindaca è in coppia con il marito Andrea Severini. Raramente i due si vedono insieme, ma questa volta è per un momento di relax sulla sabbia. Lui stende il telo, lei si sdraia sul bagnasciuga sorridente in una spiaggia libera e affollata. Senza lettini e ombrelloni, la Raggi si distende al sole insieme alla famiglia in una località che spesso Raggiunge in estate per staccare la spina dalla politica e dagli impegni di lavoro. Passata la lunga crisi con il marito, appare serena e felice. Sfodera un fisico asciutto e scolpito nascosto appena da un ... Leggi su people24.myblog

virginiaraggi : Oggi voglio parlarvi degli ultimi interventi del nostro Servizio Giardini nei parchi delle zone più periferiche del… - Rinaldi_euro : Hanno messo ko Roma. Cha aspettano Raggi e Zingaretti a chiedere a Conte di intervenire? - Il Tempo - M5S_Senato : Virginia Raggi risponde a tono alle falsità dei giornali - RositaRandi : RT @Rinaldi_euro: Hanno messo ko Roma. Cha aspettano Raggi e Zingaretti a chiedere a Conte di intervenire? - Il Tempo - arianna20032000 : RT @marcellone8: Cara @virginiaraggi hai la mia stina incondizionata. Per quello che sei per quello che fai. Sei il sindaco migliore che no… -