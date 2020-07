Virginia Raggi il 25 e 26 luglio al Villaggio Rousseau (Di venerdì 17 luglio 2020) È una ex scuola di periferia, da anni abbandonata. Un edificio su più piani, posizionato strategicamente sul territorio, tra le fermate della metropolitana e alcune delle principali strade della zona nord della città, come la via Salaria. Per la nuova edizione del Villaggio Rousseau, la prima totalmente digitale, Roma propone questo immobile che ha grandi potenzialità, per pensare insieme a un progetto per riqualificarlo e restituirlo al territorio. Queste “Olimpiadi delle Idee” saranno un’occasione importante per ragionare insieme su cosa questo edificio potrebbe diventare in futuro. Stimolare la nascita di nuove soluzioni, attraverso strumenti e metodi innovativi come quello del Political Canvas, è la strada che dobbiamo perseguire per rilanciare Roma partendo dai territori e dalle periferie. Una ... Leggi su ilblogdellestelle

virginiaraggi : Oggi voglio parlarvi degli ultimi interventi del nostro Servizio Giardini nei parchi delle zone più periferiche del… - virginiaraggi : I nostri cantieri per ampliare la rete ciclabile di Roma proseguono senza sosta. Quello che vedete in foto è il can… - Rinaldi_euro : Hanno messo ko Roma. Cha aspettano Raggi e Zingaretti a chiedere a Conte di intervenire? - Il Tempo - Piero208039297 : RT @inaltoicuori_5S: Virginia Raggi: 'Non ci sto. Oggi ho letto un articolo di una incredibile violenza nei miei confronti: sono descritta… - giusepp80039000 : Chi deve leggere Geillo legga e rifletta: -