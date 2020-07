Violenza sulle donne, la sorella di Eligia Ardita: “Giustizia è fatta, ma mai premi per gli assassini” (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA – “Era il giorno della tumulazione, l’ultimo in cui poteva vedere il volto di sua moglie e di sua figlia mai nata, ed era invece tutto preso dalle pratiche burocratiche, o ad andare in banca a dimezzare il mutuo con i 25mila euro che gli aveva ‘regalato’ suo fratello. Mia sorella Eligia era morta tra atroci sofferenze, e con lei sua figlia Giulia, che pesava gia’ quasi 3 kg nel suo pancione. Era perfetta e non ha mai visto la luce”. A parlare con l’agenzia Dire e’ Luisa Ardita, sorella di Eligia, che cosi’ ricorda quei comportamenti anomali di Christian Leonardi, l’assassino e il marito di sua sorella, che la Corte d’Assise d’appello di Catania ha condannato all’ergastolo il 13 luglio scorso, confermando la sentenza di primo grado, ‘il fine pena mai’, per aver ucciso la notte del 19 gennaio 2015 sua moglie di 35 anni dopo averla “soffocata, tappandole la bocca perche’ non urlasse e percuotendola“, uccidendo cosi’ anche sua figlia “pronta a nascere da un giorno all’altro”. Leggi su dire

rtl1025 : ?? Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai1 manderà in onda un grande evento di… - IlContiAndrea : #Coletta 'Tengo moltissimo ad un evento che segnerà la storia. #FiorellaMannoia #SabrinaFerilli e #MariaDeFilippi i… - DarioNardella : Da snodo spartitraffico a spazio da vivere, ecco piazza Pier Vettori completamente riqualificata! Nuova pavimentazi… - opissochiara1 : RT @LaquintadiBeeth: La violenza sulle donne è spregevole in quanto forma di prevaricazione atavica, reazione all’indipendenza femminile, p… - unavailable_Fil : RT @LaquintadiBeeth: La violenza sulle donne è spregevole in quanto forma di prevaricazione atavica, reazione all’indipendenza femminile, p… -