Viola Davis posa su una copertina storica di Vanity Fair (Di venerdì 17 luglio 2020) L’attrice ed attivista Viola Davis, posa sulla copertina settimanale di Vanity Fair che ha dello storico: è la prima scattata da un fotografo nero Il fotografo Dario Calmisi entra nella storia: è lui, infatti, il primo fotografo nero a curare la copertina della rivista statunitense Vanity Fair, nata in seno alle proteste e rivendicazioni del movimento Black Lives Matter. Calmisi ha trovato la sua musa d’eccezione in Viola Davis, attivista e attrice nera insignita del Premio Oscar ed Emmy (quest’ultimo per l’interpretazione di Annalise Keating ne “Le Regole del delitto perfetto”). “Non capita spesso che donne nere siano ... Leggi su zon

givagivaz : Viola Davis pazzesca - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Viola Davis sarà 'The Woman King' diretta da Gina Prince-Bythewood - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Viola Davis sarà 'The Woman King' diretta da Gina Prince-Bythewood - Screenweek : #WomanKing #ViolaDavis nel nuovo film della regista di The Old Guard Il film racconterà la vera storia delle amazzo… - MadMassit : Rassegna stampa 16 luglio: il trailer di #ProjectPower con Joseph Gordon-Levitt e Jamie Foxx, Viola Davis è The Wom… -