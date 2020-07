Vino: Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, vendita +3% (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. (Labitalia) - "In seguito allo svolgimento dell'assemblea dei soci nella quale i produttori di Barolo hanno deciso di non introdurre provvedimenti emergenziali per la prossima vendemmia, come la riserva vendemmiale del 10% proposta dal Consiglio di amministrazione, si comunica che oggi la situazione della denominazione Barolo Docg è la seguente. Per quanto riguarda la vendita, si registra un incremento del 3% rispetto ai primi sei mesi del 2019". E' quanto si legge in una nota del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. "Per quanto riguarda il valore dello sfuso, il prezzo varia dai 5,50 euro/litro ai 6 euro/litro, con una flessione di circa il 15-17% rispetto allo stesso periodo del 2019, un ... Leggi su liberoquotidiano

Roma, 17 lug. (Labitalia) - "In seguito allo svolgimento dell'assemblea dei soci nella quale i produttori di Barolo hanno deciso di non introdurre provvedimenti emergenziali per la prossima vendemmia, ...

Il vino Nobile di Montepulciano aggiunge l'etichetta 'Toscana'

Dal 10 luglio maggiore chiarezza per il mercato interazionale in tutte le etichette di Vino Nobile, Rosso e Vin Santo di Montepulciano Un lungo percorso che finalmente giunge a compimento per tutelare ...

