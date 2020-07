Vinicius: “A 20 anni con 3 titoli nel più grande club del mondo. Qualcuno diceva che al Real non ci avrei mai giocato” (Di venerdì 17 luglio 2020) L’attaccante del Real Madrid, Vinicius, ha postato un’immagine sul proprio profilo Instagram che lo ritrae insieme alla Coppa della Liga vinta ieri sera. Tra le parole dell’attaccante, c’è una sorta di rivincita personale: “Un titolo speciale, il più importante della mia carriera e in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Cresciuto a Sao Gonçalo, nelle favelas, a 20 anni con 3 titoli nel più grande club del mondo. E alcuni dicevano che non avrei mai nemmeno indossato questa maglia. Penso che non sia male, vero?” View this post on Instagram Um título especial, o mais importante da minha carreira e no momento ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Vinicius anni Vinicius e i suoi fratelli: i 10 giovani più interessanti della Liga secondo il Daily Mail TUTTO mercato WEB Dagli anni di Craxi al cancello sbarrato: la parabola (causa Covid-19) del Raphaël

Il selciato su cui piovvero le monetine che lo consegnarono a una tragica leggenda è deserto. E l’ingresso sbarrato, come se l’edificio fosse abbandonato. La dicitura dei motori di ricerca su Internet ...

Riprende la musica. Un’estate in jazz. Tutti gli appuntamenti

Il mondo del jazz si rialza dopo la lunga fermata epidemica che l’ha messo in ginocchio. Lo fa con le misure di sicurezza del caso, in spazi all’aperto. Tantissimi gli appuntamenti in diverse città e ...

