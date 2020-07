Videogiochi ed il loro sviluppo: uno studio mostra l'impatto del Coronavirus sul lavoro da remoto dei dipendenti (Di venerdì 17 luglio 2020) Game Developers Conference ha recentemente pubblicato uno studio che fa luce sull'impatto del COVID-19 sul settore dei giochi. Per questo studio, GDC ha intervistato quasi 2.500 sviluppatori ed i risultati pubblicati sono interessanti.In primo luogo, quasi la metà di coloro che hanno risposto al sondaggio ha affermato di lavorare più a lungo e di essere meno produttivi rispetto a prima della pandemia quando avrebbero potuto lavorare in un ufficio. "Scarsa comunicazione, isolamento e mancanza di accesso agli strumenti sono alcune delle sfide comuni che gli sviluppatori stanno affrontando in questo momento", ha affermato GDC. "Quasi la metà dei produttori di giochi ritiene che lavorare da casa abbia abbassato la propria produttività e 1/3 degli sviluppatori ha dichiarato di aver sperimentato ... Leggi su eurogamer

GiocareOra : Ciò che l'ESA ha appreso su di noi nel loro rapporto 2020 sull'industria dei videogiochi… - suocerag : RT @SpotifyItaly: #SuonaTipoBene parla di film, serie TV e videogiochi ma attraverso le loro colonne sonore. ?? - SpotifyItaly : #SuonaTipoBene parla di film, serie TV e videogiochi ma attraverso le loro colonne sonore. ?? - rauhlxme_ : Io non mi immagino passare un pomeriggio a giocare ai videogiochi con loro, ne esci pazzo ???? - Signorasinasce : RT @ivorobertocarbo: @Signorasinasce @Ilconservator Troppi film e videogiochi inoltre senza educazione dei genitori peggio di loro -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi loro L'incredibile crescita e popolarità degli streamer di videogiochi IlGiunco.net Videogiochi ed il loro sviluppo: uno studio mostra l'impatto del Coronavirus sul lavoro da remoto dei dipendenti

Game Developers Conference ha recentemente pubblicato uno studio che fa luce sull'impatto del COVID-19 sul settore dei giochi. Per questo studio, GDC ha intervistato quasi 2.500 sviluppatori ed i risu ...

Mafie, gioco settore investimento più redditizio: meglio dello spaccio

17 luglio 2020 "Nel "paniere" degli investimenti criminali, il gioco rappresenta uno strumento formidabile, prestandosi agevolmente al riciclaggio e garantendo alta redditività: dopo i traffici di s ...

Game Developers Conference ha recentemente pubblicato uno studio che fa luce sull'impatto del COVID-19 sul settore dei giochi. Per questo studio, GDC ha intervistato quasi 2.500 sviluppatori ed i risu ...17 luglio 2020 "Nel "paniere" degli investimenti criminali, il gioco rappresenta uno strumento formidabile, prestandosi agevolmente al riciclaggio e garantendo alta redditività: dopo i traffici di s ...