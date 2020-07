VIDEO | Nursind-Cimo contro l”oscuro smantellamento’ del Sant’Orsola di Bologna (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA -“Abbiamo l’amaro in bocca. Delocalizzare 450 posti letto del Sant’Orsola (da sottrarre alle circa 1.680 degenze cha il policlinico, ndr) significa smantellare l’ospedale, da sempre punto di riferimento non solo per i cittadini dell’Emilia Romagna ma anche per quelli di altre Regioni”. Cosi’ Antonella Rodigliano, segretaria del sindacato degli infermieri Nursind Bologna, interpellata dall’agenzia di stampa ‘Dire’ in merito al piano di riorganizzazione del Policlinico Sant’Orsola di Bologna dopo l’emergenza Covid-19. “Con la scusa del Covid- spiega Rodigliano- ci e’ stato detto che l’ospedale, essendo vecchio e strutturato a padiglioni, deve essere messo a norma. Ma riteniamo sia una mezza verita’ e che dietro, piuttosto, ci sia un progetto politico a noi oscuro. Basti pensare che abbiamo tanti padiglioni nuovi, costruiti negli anni Duemila, che sono vuoti”. Leggi su dire

MaristinaG : RT @Nutizieri: Tagli posti letto Sant'Orsola, i sindacati: 'Vogliamo un confronto con azienda e Regione' | VIDEO - Nutizieri : Tagli posti letto Sant'Orsola, i sindacati: 'Vogliamo un confronto con azienda e Regione' | VIDEO… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Nursind VIDEO | L'urlo degli infermieri romani sotto la Regione: "Stanchi delle promesse" RomaToday