Victor Font: “Il Barcellona rischia di diventare il nuovo Milan” (Di venerdì 17 luglio 2020) Le parole di Leo Messi hanno creato non poco scompiglio in casa Barcellona. I blaugrana con la sconfitta contro l'Osasuna hanno consegnato il 34esimo titolo al Madrid e il match ha messo in mostra tutti i limiti di una squadra irriconoscibile. Il ko è soltanto la punta dell'iceberg e l'argentino a fine match ha parlato di una squadra deludente e l'impegno contro il Napoli ora fa paura.Font: "IL BARÇA rischia DI ESSERE IL nuovo MILAN"caption id="attachment 993015" align="alignnone" width="300" Messi (getty images)/captionAlle dichiarazioni dell'asso argentino ne sono seguite altre altrettanto altisonanti, questa volta da parte del candidato alla presidenza blaugrana Victor Font. Queste le sue parole alla BBC: "Il Barcellona rischia di ... Leggi su itasportpress

