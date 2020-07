Viaggi in auto, 6 regole per renderli piacevoli (Di venerdì 17 luglio 2020) Non l’aereo, non il treno: è l’automobile il mezzo che gli italiani hanno scelto di utilizzare, nell’estate post emergenza covid 19, per concedersi qualche settimana di vacanza e riposo. Lo sostiene la ricerca «Le abitudini degli italiani in Viaggio» realizzata da automobile.it, sito di annunci di auto di proprietà del gruppo eBay, secondo cui 83 italiani su 100 rimarranno in patria per le ferie e il 76,8% dei nostri connazionali partirà in auto per scoprire le destinazioni locali, in molti casi anche senza bisogno di dover percorrere enormi distanze. automobile.it ha sviluppato un vademecum per aiutare chi andrà in vacanza con la propria vettura a muoversi in sicurezza, nel rispetto delle norme sanitarie, e a godere di un ... Leggi su gqitalia

ryaniwasnemo : Non mi capacito di come ciavy sia riuscito a farsi schifare da fidanzati produzione conduttore tentatrici case libr… - Viaggiando_nM : Viaggi in #auto, gli itinerari più belli - T9Cents : EXPEDIA ITALIA: Hotel, Voli e Noleggio Auto / Prenota viaggi e vacanze con... - AngeloRindone : @virginiaraggi Tu hai dei problemi, Virgi. Ci siamo accollati le Autostrade... Chi cazzo le voleva? Io no. Tu? Vi… - Angela23763271 : RT @immaginaweb: Con la conversione in legge del #decretorilancio sono introdotte quindi delle novità molto importanti che interessano dive… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi auto Viaggi in auto ai tempi del Coronavirus: viaggiare in sicurezza automobile.it Riciclaggio di fuoriserie rubate Arrestato il rallysta Alain Valle

PADOVA Campione di rally, così come il padre, di auto se ne intende davvero bene. Nel suo garage Alain Valle, 36 anni, nativo di Conegliano e residente a Povegliano custodiva bolidi da capogiro. In pa ...

Viaggi in auto, 6 regole per renderli piacevoli

Quest’anno l’83% degli italiani rimarrà in patria per le ferie e il 76,8% partirà in auto per scoprire le destinazioni locali. Ecco un piccolo vademecum Non l’aereo, non il treno: è l’automobile il me ...

PADOVA Campione di rally, così come il padre, di auto se ne intende davvero bene. Nel suo garage Alain Valle, 36 anni, nativo di Conegliano e residente a Povegliano custodiva bolidi da capogiro. In pa ...Quest’anno l’83% degli italiani rimarrà in patria per le ferie e il 76,8% partirà in auto per scoprire le destinazioni locali. Ecco un piccolo vademecum Non l’aereo, non il treno: è l’automobile il me ...