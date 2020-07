Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 19:45 (Di venerdì 17 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2020 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA, DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA Più VEICOLI TRA CASTEL RomaNO E LATINA IN DIREZIONE LATINA. ATTIVO RESTRIGIMENTO DI CARREGGIATA. SEMPRE SULLA PONTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE EUR PROSEGUENDO SUL RACCORDO AL MOMENTO SI STA IN CODA IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA E PIU AVANTI IN PROSSIMITA’ DELLA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA A1 TRA IL NODO A1 A24 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SU TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA STESSA SITUAZIONE ... Leggi su romadailynews

