Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 18:45 (Di venerdì 17 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2020 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA, DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA Più VEICOLI TRA POMEZIA E LATINA IN DIREZIONE LATINA. ATTIVO RESTRIGIMENTO DI CARREGGIATA. SEMPRE SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE EUR PROSEGUENDO SUL RACCORDO AL MOMENTO SI STA IN CODA IN ESTERNA TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS LA PRENESTINA E PIU AVANTI IN PROSSIMITA’ DELLA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA A1 TRA IL NODO A1 A24 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SU TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA STESSA SITUAZIONE SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO ... Leggi su romadailynews

