Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 15:30 (Di venerdì 17 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2020 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL GRA SUL QUALE AL MOMENTO SI STA IN CODA IN ESTERNA TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA PONRTINA SI RALLENTA TRA ILO RACCORDO E CASTEL DI DECIMA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SI RALLENTA SU VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA CHIUDIAMO COI MEZZI PUBBLICI RICORDANO CHE DA OGGI FINO A DOMENICA 19 SULLA Roma – LIDO IL SERVIZIO È SOSPESO DALLE 21:30 PER INTEVENTI DI MANUTENZIONE TRA LE STAZIONI DI ACILIA E COLOMBO, SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 09:45: VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2020 ORE 9… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Calenda: «Italia fuori controllo: a fine 2021 un debito sopra il 170%» Panorama