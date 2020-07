Via libera agli sport di contatto, emanata l'ordinanza della Regione: 'Diamo una risposta a migliaia di realtà' (Di venerdì 17 luglio 2020) Da sabato 18 luglio potranno ripartire in Piemonte tutti gli sport di contatto come calcetto, volley, basket, judo e molti altri. La Regione Piemonte ha emanato oggi, venerdì 17 luglio, l'ordinanza ... Leggi su torinotoday

SenatoStampa : #DecretoRilancio. Via libera definitivo del Senato, con 159 sì, 121 no e nessuna astensione, a conversione in legge… - M5S_Camera : Via libera definitiva al DL Rilancio, un provvedimento di protezione e prospettiva - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Via libera dalla FIFA: cinque cambi a partita anche nella stagione 2020/21 ? - NewsMondo1 : Trattativa Intesa-Ubi, via libera dell’Antitrust - matcamme : RT @RegioneER: ??#SPORT, via libera in Emilia-Romagna a pratiche sportive, anche di contatto. Ordinanza @sbonaccini. Dal 18 luglio, consent… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Caos autostrade, arriva il via libera: martedì tir in corteo da Sampierdarena a piazza De Ferrari Genova24.it L’Ops Intesa-Ubi arriva in Tribunale

Tesi della difesa: “Sebbene non abbia informazioni su possibili effetti pregiudizievoli della pandemia Covid su Ubi” (è su queste basi che i legali di Massiah hanno presentato il ricorso in Tribunale) ...

Record assoluto per le merci sulle ferrovie cinesi

Rfi abbandona le manovre ai confini, le imprese non ci stanno Rete Ferroviaria Italiana dismetterà il servizio di manovra nelle stazioni di confine, con l’eccezione di Ventimiglia, dopo il via libera ...

Tesi della difesa: “Sebbene non abbia informazioni su possibili effetti pregiudizievoli della pandemia Covid su Ubi” (è su queste basi che i legali di Massiah hanno presentato il ricorso in Tribunale) ...Rfi abbandona le manovre ai confini, le imprese non ci stanno Rete Ferroviaria Italiana dismetterà il servizio di manovra nelle stazioni di confine, con l’eccezione di Ventimiglia, dopo il via libera ...