Vertice Ue, Gualtieri: 'Eurobond acquisiti, successo per l'Italia' (Di venerdì 17 luglio 2020) Al Consiglio europeo 'stiamo parlando della Ue che col suo bilancio emette titoli comuni, uno straordinario successo per l'Italia. Ci saranno Eurobond emessi dalla Commissione europea sul bilancio ... Leggi su tgcom24.mediaset

rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Vertice Ue, Gualtieri: 'Eurobond acquisiti, successo per l'Italia' #ue - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vertice Ue, Gualtieri: 'Eurobond acquisiti, successo per l'Italia' #ue - MediasetTgcom24 : Vertice Ue, Gualtieri: 'Eurobond acquisiti, successo per l'Italia' #ue - donvaccarelli : Se avessimo già richiesto il Mes avremmo ora un margine di trattativa molto più ampio a Bruxelles. Ecco perché Gual… - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Gualtieri: «Il governo? Il debito di Autostrade non graverà su italiani» E sul Recovery Fund: «chiudere negoziato se pos… -