Vertice Ue, compromesso al ribasso. Asse Italia-Francia-Spagna per salvare i 750 miliardi di aiuti (Di venerdì 17 luglio 2020) In corso a Bruxelles il summit dei capi di Stato e di governo europei: sul tavolo il nodo dei fondi Ue per la ripresa post-Covid e il pacchetto finanziario anticrisi, il Recovery Fund Leggi su ilsole24ore

linobor : RT @francofontana43: Vertice europeo. Si cerca un faticoso compromesso L’apertura de @ilmanifesto - francofontana43 : Vertice europeo. Si cerca un faticoso compromesso L’apertura de @ilmanifesto - FirenzePost : Recovery fund: vertice Ue, è guerra fra bande. Si tenta un compromesso a cena - zazoomblog : Vertice UE clima costruttivo ma trattativa in altomare. Prove di compromesso - #Vertice #clima #costruttivo - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Vedo poco meno del 50% di possibilità di raggiungere un accordo' sul #RecoveryFund 'entro domenica'. Così il premier olande… -