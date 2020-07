Versamenti fiscali, niente proroga dopo il 20 luglio. Per il Mef costa troppo: 8,4 miliardi (Di venerdì 17 luglio 2020) La chiusura del Mef: il rinvio pregiudicherebbe la nota di aggiornamento al Def. Opposizioni polemiche. Misiani: riprogrammiamo le scadenze di settembre Leggi su ilsole24ore

bizcommunityit : Scadenze fiscali di luglio: versamenti senza proroga #scadenzefiscali - tommaso_paparo : RT @socialmiliac: #Fisco, a Gualtieri servono gli 8 mld di luglio: fumata nera sulla proroga dei #versamenti fiscali, in scadenza il 20 lug… - giuliog : RT @socialmiliac: #Fisco, a Gualtieri servono gli 8 mld di luglio: fumata nera sulla proroga dei #versamenti fiscali, in scadenza il 20 lug… - socialmiliac : #Fisco, a Gualtieri servono gli 8 mld di luglio: fumata nera sulla proroga dei #versamenti fiscali, in scadenza il… - aiconsultingsrl : I Commercialisti chiedono il rinvio dei versamenti a settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Versamenti fiscali Versamenti fiscali, niente proroga dopo il 20 luglio. Per il Mef costa troppo: 8,4 miliardi Il Sole 24 ORE Versamenti fiscali, niente proroga dopo il 20 luglio. Per il Mef costa troppo: 8,4 miliardi

Se non è una pietra tombale, è qualcosa di molto vicino. Proprio nel giorno in cui il Senato approva definitivamente il decreto Rilancio, nell’altro ramo del Parlamento il ministero dell’Economia chiu ...

Manovra d'agosto

Basta poggiare la lente d’ingrandimento sui contenuti per capire che la nuova manovra da 20 miliardi che il Governo tirerà fuori nella prima settimana di agosto sarà ancora una manovra di rammendo. Co ...

Se non è una pietra tombale, è qualcosa di molto vicino. Proprio nel giorno in cui il Senato approva definitivamente il decreto Rilancio, nell’altro ramo del Parlamento il ministero dell’Economia chiu ...Basta poggiare la lente d’ingrandimento sui contenuti per capire che la nuova manovra da 20 miliardi che il Governo tirerà fuori nella prima settimana di agosto sarà ancora una manovra di rammendo. Co ...