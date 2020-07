Veronica Lario, scatti al mare: la 63enne in costume è bellissima (Di venerdì 17 luglio 2020) Ama Formentera la splendida Veronica Lario, ed è proprio lì che è stata “beccata” lo scorso anno in costume da bagno. E lei era a dir poco splendida e al top! Photo by – Google Veronica Lario, una donna al top E’ una donna di classe, raffinata ed elegante Veronica Lario. Attrice e modella, … L'articolo Veronica Lario, scatti al mare: la 63enne in costume è bellissima proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MassoniSerafino : VERONICA LARIO vista da Serafino Massoni - MassoniSerafino : VERONICA LARIO E' SEMPRE TANTO BELLA !!! - MassoniSerafino : VERONICA LARIO by SERAFINO MASSONI - MassoniSerafino : VERONICA LARIO BELLA BRAVA BUONA - MassoniSerafino : VERONICA LARIO E SERAFINO MASSONI -