Verona, rinnovo Juric: tra lunedì e martedì può arrivare la firma (Di sabato 18 luglio 2020) L’allenatore del Verona, Ivan Juric, potrebbe firmare il rinnovo del contratto all’inizio della prossima settimana Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico Ivan Juric potrebbe firmare il rinnovo del contratto con il Verona all’inizio della prossima settimana. Tra l’allenatore e la società scaligera vi è infatti una buona sintonia. Le due parti vorrebbero quindi proseguire insieme per continuare l’ottimo lavoro svolto finora da Ivan Juric e dalla sua squadra. Il Verona si attualmente trova in nona posizione a 44 punti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

raspa90 : RT @Fiorentinanews: Si potrebbe accorciare ancora la lista dei possibili allenatori della #Fiorentina: #Juric verso il rinnovo del contratt… - Fiorentinanews : Si potrebbe accorciare ancora la lista dei possibili allenatori della #Fiorentina: #Juric verso il rinnovo del cont… - ShayTweeter : RT @Mediagol: #Video #Roma-#HellasVerona, Juric sorprende: 'Rinnovo? Ecco come stanno le cose' - Mediagol : #Video #Roma-#HellasVerona, Juric sorprende: 'Rinnovo? Ecco come stanno le cose' - Fiorentina_ole : RT @violanews: Altro che rinnovo fatto col Verona, Juric: “Rinnovo? Non ho deciso” - -