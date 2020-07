Verona, lesione al bicipite femorale per Kumbulla: finale di stagione a rischio (Di venerdì 17 luglio 2020) L’Hellas Verona ha perso uno dei perni della sua retroguardia, ovvero il difensore Marash Kumbulla, una delle splendide rivelazioni della stagione 2019/2020. Il solido centrale albanese ha accusato un problema muscolare nel corso del match contro la Roma, valido per la trentatreesima giornata della Serie A, destando preoccupazione fra i componenti dello staff medico scaligero. L’esito degli esami non è stato dei più positivi, in quanto è stata evidenziata una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero incerti, ma che fanno presagire una conclusione anticipata dell’annata sportiva in corso. Leggi su sportface

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: HELLAS VERONA - Kumbulla ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: HELLAS VERONA - Kumbulla ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra https://t.co… - sportface2016 : #Verona, guai muscolari per #Kumbulla - calciomercato_m : HELLAS VERONA - Kumbulla ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra… - apetrazzuolo : HELLAS VERONA - Kumbulla ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra -

Ultime Notizie dalla rete : Verona lesione Verona, si ferma Kumbulla: lesione al bicipite femorale GianlucaDiMarzio.com Hellas Verona, tegola per Juric in difesa: ecco le condizioni di Kumbulla

Piove sul bagnato in casa Hellas Verona dopo la sconfitta con la Roma. La squadra di Juric, infatti, ha perso per infortunio Kumbulla. Attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali, il club sc ...

CALCIO, VERONA: LESIONE DI 1° GRADO A BICIPITE FEMORALE PER KUMBULLA

Il Verona ha reso noto che "gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si e' sottoposto nel pomeriggio di oggi, hanno evidenziato che Marash Kumbulla ha riportato una lesione d ...

Piove sul bagnato in casa Hellas Verona dopo la sconfitta con la Roma. La squadra di Juric, infatti, ha perso per infortunio Kumbulla. Attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali, il club sc ...Il Verona ha reso noto che "gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si e' sottoposto nel pomeriggio di oggi, hanno evidenziato che Marash Kumbulla ha riportato una lesione d ...