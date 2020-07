Verona, Kumbulla ko. Per lui stagione finita (Di venerdì 17 luglio 2020) stagione finita per Marash Kumbulla. Il difensore del Verona è stato sottoposto ad esami specialistici, nel pomeriggio. Ne è emersa una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore dovrà fermarsi a lungo, di certo non potrà finire il campionato. Questo il referto pubblicato sul sito del Verona. “Gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, hanno evidenziato che Marash Kumbulla ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili”. L'articolo Verona, Kumbulla ko. Per lui stagione finita ... Leggi su ilnapolista

