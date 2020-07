Verona Atalanta Sky o Dazn: dove vedere la sfida in diretta (Di venerdì 17 luglio 2020) Verona Atalanta Sky o Dazn? Non accenna a placarsi la furia dell’Atalanta, che si sta abbattendo su ogni squadra incontrata in Serie A. Dopo il 6-2 al Brescia, i bergamaschi cercheranno di mettere alle corde anche il Verona. Gli scaligeri sono reduci dalla sconfitta con la Roma per 2-1, e proveranno a resistere agli attacchi della … L'articolo Verona Atalanta Sky o Dazn: dove vedere la sfida in diretta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

