Verona-Atalanta (18 luglio ore 17.15): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 17 luglio 2020) Non che ci fossero molti dubbi a riguardo, ma che l’Atalanta sia una candidata al secondo posto e forse a qualcosa di più è stato confermato dal 6-2 di martedì contro il Brescia nel quale gli uomini di Gasperini sono tornati quel rullo compressore offensivo che si era visto fino a giugno. La gara che … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

