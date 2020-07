Verbania: madre uccide il figlio di 49 anni accoltellandolo (Di venerdì 17 luglio 2020) Le ultime notizie arrivano da Pallanzeno, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte, e ci raccontando di un nuovo dramma familiare. Stando a quanto si apprende un uomo è stato ucciso dalla madre a coltellate in casa. Le forze dell’ordine stanno cercando di mettere insieme i tasselli per capire cosa sia successo. Pare che i fatti siano accaduti questa notte. La donna ha ucciso suo figlio, Elvis Motetta che aveva 49 anni. A dare l’allarme molto tempo dopo sarebbe stato un amico di famiglia che è entrato in casa e ha scoperto la tragedia allertando poi le forze dell’ordine. All’arrivo della polizia sul posto, nella mattinata di oggi, per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare: era già cadavere e per lui è stato possibile solo accertare il decesso. ... Leggi su ultimenotizieflash

LaTuaCasaGroup : Isola Madre a Verbania sul lago Maggiore #Lagomaggiore #lakemaggiore #isolamadre #isoleborromee #verbania #lake… - LaTuaCasaGroup : Isola Madre a Verbania sul lago Maggiore #Lagomaggiore #lakemaggiore #isolamadre #isoleborromee #verbania #lake… - LaTuaCasaGroup : Isola Madre a Verbania lago Maggiore. #Lagomaggiore #lakemaggiore #verbania #lake #italia #italy #vacanze… -