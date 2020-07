Venerdì 17, perché si dice porti sfortuna? L’origine della leggenda (Di venerdì 17 luglio 2020) Da quando siete nati sapete che per alcuni venerdì 17 è un giorno sfortunato: scopriamo le origini di questa leggenda tutta italiana. Sebbene nessuno (o quasi) ci creda veramente, tutti siamo a conoscenza della superstizione secondo cui venerdì 17 è un giorno iellato. Sappiamo inoltre che si tratta di una credenza tutta italiana, visto che … L'articolo Venerdì 17, perché si dice porti sfortuna? L’origine della leggenda è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

EresMar_ : RT @anysuig: Bello quando è venerdì 17 ma sono tranquilla perchè tanto chiù nera ra mezzanotte nun po' veni. - fanofamicidmdf : Quando mi dicono oggi è venerdì 17 2020 ma non te ne frega niente perchè quest’anno sta andando tutto malissimo: - beppeferri9649 : @AdryWebber Grazie avevo bisogno, sai perché? Era un venerdì 17 che mi hanno rotto lo scafoide. Sei mesi a casa, ma in malattia. - iljoker36 : RT @insydimenta: dicono che il venerdì 17 porti sfiga, perché gli altri giorni erano rose e fiori eh - ArduinoDieni : Per caso oggi è venerdì 17 ? No perché non lo leggo da nessuna parte. -