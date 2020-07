Vasco Rossi annuncia il nuovo album: “Uscirà nel 2021” (Di venerdì 17 luglio 2020) Dalle pagine de La Repubblica il rocker Vasco Rossi annuncia di essere al lavoro sul suo nuovo disco che uscirà il pRossimo anno Uscirà domani, 18 Luglio 2020, per l’inserto Robinson del quotidiano La Repubblica un’intervista a Vasco Rossi firmata dal collega Luca Valtorta in cui il rocker di Zocca annuncia di aver iniziato a lavorare sul nuovo disco di inediti, che uscirà il pRossimo anno. Rossi, impossibilitato a fare concerti come tutti i suoi colleghi a causa della pandemia, quest’estate si è rifugiato nel suo “quartier generale” a Rimini dove si trova, dice testualmente, per buttare giù le idee per il ... Leggi su zon

