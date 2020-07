Varese: ferrovia Malpensa-Gallarate, Ue approva finanziamento da 63 mln (Di venerdì 17 luglio 2020) Milano, 17 lug. (Adnkronos) - Il progetto per la realizzazione del collegamento tra il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, denominato Mxp-Nline, promosso da Ferrovienord in partnership con Sea, ha ricevuto un finanziamento di 63,4 milioni di euro, pari al 30% dell'investimento complessivo di 211,3 milioni, nell'ambito del programma 'Cef ‐ Connecting Europe Facility ‐ 2019 Cef Transport Map call” dell'Unione europea. La direzione europea Trasporti ha selezionato il progetto come uno dei 'flaghship projects' del bando 2019. Il progetto di Ferrovienord e Sea consiste nei lavori di realizzazione del collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa e la linea Rfi del Sempione, per una lunghezza di circa 4,6 chilometri di ... Leggi su iltempo

