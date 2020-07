Valeria Marini diventa cantante: arriva “Boom”, il singolo della showgirl (Di venerdì 17 luglio 2020) Valeria Marini in veste di cantante con il singolo Boom: per i fan, è già il prossimo tormentone dell’estate 2020. Che raggiunga questo traguardo di consensi o no, per la showgirl è comunque un’esperienza dalla carica “stellare”, e la novità fa già rumore a suon di ritmi latini e balletti sensuali. Boom, il nuovo singolo di Valeria Marini Boom, un titolo dal sapore esplosivo per il brano estivo dedicato alle donne con cui Valeria Marini porge ai fan la sua sfumatura in chiave musicale. Uscito l’11 luglio, il singolo della showgirl ha incassato il parere favorevole dei fan e, se anche non fosse un ... Leggi su thesocialpost

todorov_denis : @dolcecinica @trash_italiano Anche a me piace Valeria Marini quando era al GFVIP facevo tifo per lei. Baci stellari...?? - see_lallero : 17 luglio 2015. Oggi, ma 5 anni fa. Valeria Marini e Fabrizio Frizzi ballano la 'Lambada' e il 'Tuca Tuca'.… - RobRuggio : @deveraun_seraun Perché parlare in questo modo di Valeria Marini? - Laufan845 : RT @Iperborea_: Erano più fidanzati Valeria Marini e l'amico che si è trascinata a #TemptationIsland Vip per fingere di andare in coppia ri… - chry_mil : RT @msocialmagazine: VALERIA MARINI: “BOOM vuole essere un messaggio per tutti di rinascita … vivere la propria vita con forza e a testa al… -