Valeria Ciarambino (M5s): “Siamo l’unica vera voce politica in Campania”: (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Tappa ad Avellino per Valeria Ciarambino candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania. Al fianco della Ciarambino presenti i candidati del M5s per il collegio di Avellino: Vincenzo Ciampi, Maura Sarno, Generoso Testa e Carmen Bochicchio. All’evento organizzato al Teatro Partenio presenti i deputati Maria Pallini e Michele Gubitosa. “Siamo l’unica vera voce politica in Campania – ammette Ciarambino – I sondaggi testimoniano che siamo l’unica forza politica apprezzata dalla gente. Qualcuno ha ben pensato in Campania di poter costruire il biodigestore in un luogo dove il territorio è adatto altro. Siamo profondamente contrari. La ... Leggi su anteprima24

vilmamoronese : Domani alle ore 10 a Palazzo Paternò a #Caserta (via San Carlo 142), si terrà la conferenza stampa di presentazione… - antove : @PasquinoSalento @MT_Meli_ Intanto Pasquale De Falco dario de falco Valeria ciarambino Carmine America Enrico Espos… - giesse27 : @val_ciarambino No Valeria, dica che sta scherzando! - demian_yexil : RT @007Vincentxxx: @val_ciarambino #Valeria concordo perché così doveva essere,ma credo personalmente che un minimo vada pagato magari per… - PioDag : Ciarambino, Valeria sei grande. Tangenziale libero transito. Eureka Pomicino frega. -