Vaccino Oxford: “Risultati Estremamente Promettenti” (Di venerdì 17 luglio 2020) Buone notizie sul fronte Vaccino in via di sviluppo ad Oxford. Ottime notizie in arrivo dal fronte Vaccino in via di sviluppo all’Università di Oxford in collaborazione con diversi paesi europei tra cui l’Italia. Secondo quanto emerso dai risultati gli scienziati dicono che potrebbe offrire una “doppia protezione al virus“, ora si stanno occupando di fornire la diffusione della soluzione prima possibile scongiurando una nuova diffusione del Covid. La ricerca tra Oxford e l’azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia, è uno dei tre progetti di sviluppo del Vaccino nel mondo, ed è il primo che sarebbe già entrato nella fase 3 di sperimentazione clinica. Secondo il ministro della sanità britannica Matt Hancock ... Leggi su youreduaction

