Vaccino coronavirus nel mirino di hacker russi? Quanto ne sappiamo (Di venerdì 17 luglio 2020) La ricerca di un Vaccino per il coronavirus procede spedita, con le notizie degli ultimi giorni che risultano essere parecchio ottimistiche. I prossimi mesi potrebbero infatti portare alla produzione e distribuzione su larga scala di una risposta al potenziale rischio di una nuova pandemia. Il tutto ovviamente, per accorciare i tempi, richiederebbe il sacrificio di parte della fase di sperimentazione. Una situazione in costante divenire, e che avrà risvolti chiaramente nelle prossime settimane. Chi è però attualmente al lavoro perché la cura arrivi nei tempi più ristretti possibile ha però denunciato alcuni attacchi informatici. E il National Cyber Security Center del Regno Unito, allertato per far luce sul tutto, ha cominciato a mettere insieme i tasselli di un puzzle che potrebbe ricondurre direttamente al ... Leggi su optimagazine

