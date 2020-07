Vaccino anti-Covid di Moderna è promettente (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Vaccino anti-Covid della biotech Moderna sembra funzionare. Pubblicati i dati di fase I sul New England Journal of Medicine Sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine i risultato dettagliati dello studio di fase I condotto con il Vaccino sperimentale sviluppato dalla biotech americana Moderna per l’immunizzazione contro il coronavirus. l risultati del trial, pubblicati sul Nejm,… L'articolo Vaccino anti-Covid di Moderna è promettente Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

