“Usiamo la cucina emiliana per includere chi ha sindrome di Down o autismo. Così è più facile affrontare il mondo” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Volevamo costruire un’attività che includesse tutti, dove potessero lavorare anche persone con sindrome di Down, psicosi, paralisi, con autismo. Così abbiamo iniziato a pensare cosa ci piaceva fare: coltivare la terra, allevare gli animali e trasformare tutto questo in piatti da offrire ai clienti in un’osteria”. Nel 2003 è nata la cooperativa, nel 2006 la taverna. Si chiama La lanterna di Diogene, si trova a Solara di Bomporto (in provincia di Modena) e dà lavoro complessivamente a 26 persone. “Tutto quello che ci dà la terra viene trasformato in piatti – racconta Giovanni Cuocci, cuoco e ideatore del progetto –. La nostra cucina è quella tipica emiliana, semplice e genuina, con sapori ormai dimenticati, un ... Leggi su ilfattoquotidiano

