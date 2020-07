Usa, organizzano grande festa tra liceali per il 4 luglio: 21 contagiati dal coronavirus (Di venerdì 17 luglio 2020) Hanno organizzato una grande festa tra liceali per il 4 luglio, anniversario dell'indipendenza Usa, ma 'nessuno ha davvero pensato' alle conseguenze di radunare circa 400 persone . E infatti, dopo una ... Leggi su tgcom24.mediaset

enricoparenti2 : RT @Mariva2000: @enricoparenti2 Negli USA i giovani organizzano covid party invitando chi è positivo. E uno è già morto. - Mariva2000 : @enricoparenti2 Negli USA i giovani organizzano covid party invitando chi è positivo. E uno è già morto. - bagigola : Ho scoperto che negli USA si organizzano delle feste dette 'covid party' in cui si partecipa perchè si è convinti c… - giannileft : -

Ultime Notizie dalla rete : Usa organizzano

TGCOM

Hanno organizzato una grande festa tra liceali per il 4 luglio, anniversario dell'indipendenza Usa, ma "nessuno ha davvero pensato" alle conseguenze di radunare circa 400 persone. E infatti, dopo una ..."Quella per Chico Forti è una battaglia che va al di là della politica chiediamo che Chico Forti possa tornare in Italia, l’appello ai partiti è che un italiano torni a casa sua. Abbiamo fatto mozioni ...