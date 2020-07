USA: nuovo record contagi, continua il dibattito mascherine (Di venerdì 17 luglio 2020) Mentre continua l’acceso dibattito sull’uso delle mascherine, gli USA tornano a superare il loro precedente record di contagi giornalieri con 77,000 casi e quasi 1000 decessi da Covid-19 registrati nella giornata del 16 luglio. Le 969 vittime sono il numero più alto dal 10 giugno. Florida, Carolina del Sud e Texas son gli stati più colpiti con cifre record. In Texas e in Arizona, inoltre, gli obitori hanno raggiunto la loro capacità massima. Gli americani, intanto, sembrano essere sempre più divisi su come affrontare la pandemia, con numerosi politici, tra cui Donald Trump, ed elettori repubblicani che continuano a spingere per la riapertura di scuole ed imprese e a dubitare l’utilità di indossare le ... Leggi su giornalettismo

