Usa, l’alligatore sbuca all’improvviso dall’acqua e colpisce un canoista: ecco la mossa per mettersi in salvo – Le immagini (Di venerdì 17 luglio 2020) Un canoista, Peter Joyce, stava percorrendo il fiume Waccamaw nel Nord Carolina a bordo del suo kayak quando è stato colto di sorpresa da un alligatore. Finito in acqua per l’impatto, Joyce si è salvato con una mossa da film: aggrappato a un ramo è riuscito a tornare a galla. “Il filmato non rende fino in fondo l’idea dell’incontro”, ha scritto pubblicando il video sul proprio canale youtube. L'articolo Usa, l’alligatore sbuca all’improvviso dall’acqua e colpisce un canoista: ecco la mossa per mettersi in salvo – Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

