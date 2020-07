USA, continua il recupero del mercato edilizio (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – continua il recupero del mercato edilizio USA. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati, a giugno sono aumentati del 17,3% 1,186 milioni di unità, a fronte dell’aumento dell’8,2% di maggio (+4,3% la prima lettura). Le attese degli analisti avevano previsto un aumento dei cantieri meno marcato a 1,169 milioni. I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo un incremento mensile del 2,1% a 1,241 milioni di unità, dopo il +14,1% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un aumento dei permessi più robusto a 1,290 milioni. Leggi su quifinanza

