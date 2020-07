Usa-Cina: amministrazione Trump pensa di inserire TikTok nella black list (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – L’amministrazione Trump sarebbe pronta a inserire il noto social network per teenager Tik Tok nella “black list” del Dipartimento del Commercio per difendere i dati dei cittadini statunitensi. L’indiscrezione arriva dal Financial Times che ha raccolto le testimonianza di tre funzionari della Casa Bianca a conoscenza del dibattito interno allo Staff del Presidente degli Stati Uniti che sta pensando di riservare a ByteDance, la società che controlla l’app, lo stesso trattamento che da più di un anno riserva ad un altro colosso della tecnologia cinese, Huawei. Come spiega l’autorevole quotidiano economico britannico questa mossa metterebbe a dura prova le capacità del social network che dovrebbe ... Leggi su quifinanza

