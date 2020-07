Usa 1994, l’Italia perde la finale dei Mondiali con il Brasile – 17 luglio 1994 – VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) Il 17 luglio 1994 va in scena la finale dei Mondiali negli Stati Uniti: l’Italia perde ai calci di rigore contro il Brasile Quel rigore calciato oltre la traversa da Roberto Baggio, autentico trascinatore dell’Italia nel Mondiale di Usa 1994, rimarrà per sempre scolpito nella memoria degli italiani. Per la delusione di una finale iridata sfuggita proprio alla lotteria finale dal dischetto contro il Brasile. Vincitore dunque della rassegna iridata andata in scena negli Stati Uniti, dopo che gli azzurri di Sacchi si erano disfatti anche della Bulgaria in semifinale grazie al Divin Codino. Una finale di grande sofferenza, ... Leggi su calcionews24

