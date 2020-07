Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono Lasciati: i Motivi della Rottura! (Di venerdì 17 luglio 2020) È ufficialmente finita la storia tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. Dopo i rumors di questi giorni infatti a confermare la fine della loro storia d’amore è stata la stessa coppia nata nel dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. I due inoltre hanno spiegato nei dettagli perché si sono Lasciati e cosa non ha funzionato. Ecco tutti i dettagli! Una delle ultime coppie nate del dating show di Maria De Filippi è quella formata da Giovannna Abate e Sammy Hassan. I due sembravano realmente innamorati e felici durante la scelta di lei ad Uomini e Donne è invece sin da subito è stato noto a tutti che ... Leggi su gossipnews.tv

