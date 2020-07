Uomini e Donne da settembre due volte a settimana? “Fake news”: la verità sul dating di Maria De Filippi (Di venerdì 17 luglio 2020) Fake news su Uomini e Donne Da un paio di giorni sul web e sui vari social network è iniziata a circolare una notizia su Uomini e Donne alquanto clamorosa. L’informazione dice che dal prossimo settembre fino ad ottobre il Trono classico ed over sarebbero andati in onda solamente due volte a settimana, precisamente giovedì e venerdì. In questo modo Mediaset avrebbe dato sazio alla soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno che sta segnando degli ascolti record in questa estate 2020. Lo sceneggiato con Can Yaman, stando al rumor, doveva essere trasmesso dal lunedì al mercoledì. Dopo il malcontento dei fan è arrivata la secca smentita. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato il giornalista Giuseppe Candela che, ... Leggi su kontrokultura

GiovanniToti : Guardate che assurdità anche sulle nostre strade! Il nodo di #Genova da stamattina è completamente bloccato, chi vi… - elenabonetti : Con il cuore di nuovo a #Palermo, vicina alle donne e gli uomini di questa città meravigliosa, che vivono ore diffi… - fattoquotidiano : Conte: “Divario salariale tra uomini e donne? È ingiustificabile. Necessario intervenire per ristabilire parità del… - rociomicocacola : RT @nottestellatav: A noi donne viene insegnato che vestirci troppo provocanti potrebbe influenzare il comportamento degli uomini attorno a… - PaoloX68 : RT @poliziadistato: #17luglio Un anno senza Andrea #Camilleri, amico della #PoliziadiStato e papà del commissario #Montalbano Con i suoi ra… -