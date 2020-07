‘Uomini e Donne’, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione pensano ad un figlio e alle voci che li vorrebbero nel cast del ‘Gf Vip 5’ rispondono così (Di venerdì 17 luglio 2020) “Siamo felici e grati per il meraviglioso complimento e per l’affetto del pubblico. Insieme stiamo molto bene, viviamo una vita normale che ci rende felici. La nostra quotidianità è fatta di cose semplici: casa, amici, lavoro, famiglia…“, è così che Andrea Cerioli risponde attraverso le pagine di Uomini e Donne Magazine a chi definisce lui e Arianna Cirrincione una delle coppie più belle nate a Uomini e Donne. Sono trascorsi quasi due anni, infatti, da quando Andrea era arrivato nel dating show di Canale 5 alla ricerca dell’amore per la seconda volta, fresco dell’esperienza come tentatore nella prima edizione di Temptation Island Vip, dove si era avvicinato alla fidanzata Alessandra Sgolastra. Il trono non era durato che pochi mesi, ... Leggi su isaechia

