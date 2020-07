‘Uomini e Donne’, Alessandro Zarino dopo Veronica Burchielli ritrova l’amore accanto a Francesca Brambilla? Le foto che hanno scatenato il gossip e la reazione dell’ex tronista (Di venerdì 17 luglio 2020) Alessandro Zarino è stato tra i protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island e della prima parte dell’ultima stagione di Uomini e Donne: dopo essere stato il motivo di crisi tra Jessica Battistello e Andrea Filomena, l’ex tentatore è salito sul trono e dopo un breve e travagliato percorso ha scelto Veronica Burchielli che gli ha risposto di no, salvo poi, una volta diventata a sua volta tronista, ricercarlo e iniziare con lui una relazione. La storia tra Alessandro e Veronica, però, non è durata che pochissimi mesi e a quanto pare oggi l’ex tronista è pronto a voltare pagina! Come potete vedere nella gallery di seguito, infatti, il giovane partenopeo ... Leggi su isaechia

