Un’estate da pedalare con Ladybici | “Scegliete la due ruote”

ROMA – La bicicletta "può regalarci felicità e cambiare la qualità della nostra vita", provare per credere. Nella ciclosofia di Ladybici non c'è spazio per viaggi immaginati e abitudini 'fossili': il futuro del turismo e degli spostamenti in città è già scritto nella raggiera di una due ruote tutta da pedalare, che mette in moto il benessere del nostro corpo e "crea nuove opportunità di lavoro e di rinascita" per un settore oggi in crisi.

MTB_VCO : Con HERO Summer 2020 torna la voglia di pedalare al cospetto delle Dolomiti per un’estate da veri Eroi - fabrywifi2_0 : Il bello dell'estate... In un attimo sei pronto per andare a pedalare per godersi il silenzio dei boschi. -

In bicicletta da Londra a Varese, Stefano: «L'ultima promessa fatta a papà morto per il coronavirus» Corriere della Sera