Una vita anticipazioni sabato pomeriggio: Alfredo Bryce è il marito di Genoveva (Di venerdì 17 luglio 2020) Colpo di scena ad Acacias 38: nessuno si aspettava una notizia clamorosa come quella che Genoveva sta per dare. Sono passati solo pochi giorni dalla morte di Samuel ma per la donna tutto è cambiato. Che cosa è successo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani 18 luglio 2020. Una vita andrà in onda prima al sabato pomeriggio di Canale 5 e poi in prima serata, con nuovi episodi da non perdere. Ma torniamo alla puntata che vedremo nel pomeriggio. Siamo arrivati all’episodio 1005, domani andrà in onda la seconda parte. Genoveva è da poco rientrata in calle Acacias e tutti si chiedono chi sia l’uomo che l’accompagna. La vedova sta per fare una ... Leggi su ultimenotizieflash

