Una Vita anticipazioni dal 19 al 25 luglio: un bacio e nuovi sospetti (Di venerdì 17 luglio 2020) Nel corso delle puntate in onda da domenica 19 a sabato 25 luglio 2020, José riceve un telegramma da parte di Osvaldo, da Buenos Aires. Con questo messaggio, il Dominguez scopre che i problemi economici della sua famiglia non sono ancora risolti, anzi. Emilio sceglie di organizzare dei pomeriggi particolari nel ristorante Nuevo Secolo, con … L'articolo Una Vita anticipazioni dal 19 al 25 luglio: un bacio e nuovi sospetti proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

